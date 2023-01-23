『Poro by Ralph Laurenの一枚袖ステンカラーコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月11日 10時 59分に出品され05月11日 10時 59分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 15年ほど前に百貨店にて、購入しましたが、ほとんど着用する事なく自宅保管していました。



貴重な一枚袖のメンズステンカラーコートです。



シミなどはありませんが、長期自宅保管しておりましたので、その点はご了承下さい。



インナーはチェック柄で内ポケットも付いています。



サイズ表記がないので、詳しいサイズが分かりませんが、他のお洋服のサイズがLなのでLとさせていただきました。



身幅 約60センチ

着丈 約110センチ





#ステカラーコート

#Poro

#ラルフローレン

#ポロバイラルフローレン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポロバイラルフローレン カラー: オレンジ系/ブラウン系/イエロー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Poro

by

Ralph

Laurenの一枚袖ステンカラーコート