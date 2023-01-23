『00s ビッグリボウスキー 映画 ムービー Tシャツ tee 野村訓市着用【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 07時 28分に出品され04月04日 07時 28分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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USA ユーロ ヴィンテージ をベースに、良質な古着を一点一点、国内外より厳選しております#セレクト古着Rです。









※送料無料



※コメントなしの即購入OK◎









Tシャツ他商品になります→ #セレクト古着RTシャツ

















・ 『ビッグ・リボウスキ』(The Big Lebowsk)

1998年製作のアメリカ映画。

コーエン兄弟製作のコメディ映画。





野村訓市さんも着用されてるものです。





程よいフェード◎





タグ欠損しておりますかプリントタグではない映画公開時のオリジナルです。









・サイズ









着丈・60cm

身幅・51cm

肩幅・49cm

袖丈・17cm









バック左肩一部ほつれが有ります、穴は開いておりません。

フェード有り









素人検品、採寸ですので多少の誤差や見落としがあるかもしれません。

古着ですので神経質な方は御購入をお控え下さい。















値下げ交渉の際は、ご購入したい金額をご提示頂けたほうが安くご案内できる可能性が高いと思います。

(値下げ交渉中はどうしても売り切れる確率が高くなります。交渉中に売り切れた際は、ご購入された方を優先いたしますので、予めご了承くださいませ)

















着画はお断りしております。



















他商品になります→ #セレクト古着R 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ラボラトリーベルベルジンアール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 00s

ビッグリボウスキー

映画

ムービー

Tシャツ

tee

野村訓市着用