『ミズノプロ テネイシャスプロエリートレザー 坂本型【2024年最新】 』はヤフオクでから05月02日 11時 37分に出品され05月02日 11時 37分に終了予定です。即決価格は25,080円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミズノプロ一般硬式用グラブ 波賀JAPAN限定皮革 テネイシャスプロエリートレザー（初代2021年製）



1AJGH24103 内野手用

ビターオレンジ

サイズ9



ほぼ未使用（湯もみ片付け済み） 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>グローブ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ミズノプロ