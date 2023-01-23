『Wena レディースウォッチ （スワロフスキー）【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 10時 02分に出品され04月05日 10時 02分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···シルバー



プレゼントで頂いて、試着して数年保管してました。

動いていないでの電池の交換が必要です。

付属品は使っていません。色々機能がありそうです。

紙ケースにペンで少し線が入っています。

写真をご確認ください。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 未使用に近い カラー: ブラウン系/グレイ系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ Wena



レディースウォッチ



（スワロフスキー）