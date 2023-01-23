『【22AW】a.presse ベンタイル ハンティングハーフコート サイズ1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 18時 32分に出品され03月30日 18時 32分に終了予定です。即決価格は38,220円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年冬に購入したa.presseのミリタリーコートです。綺麗なAラインシルエットで、素材が凄く良くて風を通さず真冬でも着用可能です。

室内での試着のみで非常に綺麗な状態です。

サイズ1はどこも完売しており、一生物のアウターになるかと思います。

自分は購入したものの、ウールコートばかり着用してしまうので出品いたします。



▫️ブランド:a.presse

▫️品番: 22AAP-01-18H

▫️商品: ベンタイル ハンティングハーフコート

Ventile Hunting Half Coat

▫️サイズ:1 着丈88 身幅69 肩幅52 袖丈58

▫️色:OLIVE

▫️素材:本体、別布:cotton100%、中綿:ポリエステル100%

▫️定価:198,000円

▫️購入先:biotop

▫️状態:試着のみで美品。タグ付き





▫️詳細

表地には本国のベンタイルクロスを使用。

超高密度に織り上げたしなやかで張りのある生地で、撥水性が高くイギリスの天候に適したアウターシェル。

配色にしたライニングにも贅沢に同じベンタイルクロスを使用した。襟に配したコーデュロイは英国 BRISBANEMOSS 社のもの。

デザイン性だけでは無く、襟を立てた際に首元もしっかりと暖めてくれる。

更に軽量の中綿を入れることで、保温性にも優れたアウターに仕上がった。

シルエットは程良くゆとりをもたせたが、肩回りをすっきりさせ、綺麗なAラインのバランスに。

ウエスト脇に配したストッパーでウエストを絞って着用も可能。

脱着可能なフードパーツとチンストラップが装備され、着こなしも多様。

腰ポケットのフラップ留め釦や、背中のアクションプリーツ等のハンティングジャケットのディテールはそのまま。

釦サイズを一回り大きくすることで、着脱しやすくし実用性を高めた。

サシが入ったホーン釦が上品な印象に。



使用



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【22AW】a.presse

ベンタイル

ハンティングハーフコート

サイズ1