『マークアンドロナMARK&LONA サイズ48【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 21時 21分に出品され04月14日 21時 21分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シルエット···ストレート



カラー···グレー

パンツ丈···フルレングス

季節感···春、夏、秋、冬



新品未使用品です。

グローブを付けるワッペン付き。

素材はストレッチがあり履きやすいです。



Enigma Belt Pants | MEN



42,900 税込



【2023 NEW COLLECTION】

スポーティなベルトディテールがデザインのアクセントになっているイージーパンツ。スカルフェイスとGOLFロゴを緻密なジャカード織りで表現した、クラシカルな新素材を採用しています。ベルトループにメタリックなサークルスカルチャーム、左モモにベルクロワッペン、ポケットにはロゴが刻印されたメタリックカラーボタンを配しました。フロントはロゴが刻印されたサイドリリースバックル付きベルト構造を採用しています。ヒップまわりにゆとりをもたせ、裾に向けて絞りを加えたスタイリッシュなテーパードシルエット。ベルトは無段階に絞り具合を調整することができます。



[特徴]

ウールのような表情の高密度ストレッチジャカード素材を採用。肌面には接触冷感と吸湿・速乾性をもつ特殊素材を織りこみ、クラシックな見た目に反した充実の機能性。左モモのベルクロワッペンにはグローブを装着することが可能です。ワッペンをはがして使用する際は、すぐ上のミニポケットへ移してご使用ください。



[素材]

ポリエステル100%





サイズウエスト股上股下すそ周りもも周りヒップ

48(L)8327.5743369109



袋付きです。

正規店購入。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: マークアンドロナ

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ マークアンドロナMARK&LONA

サイズ48