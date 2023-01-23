『エルメス22新作「ソレイユ」 パスタープレート2点セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 18時 28分に出品され03月16日 18時 28分に終了予定です。即決価格は14,520円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年8月国内エルメス正規店にて購入した物です。手袋しての開封になります。



エルメス22新作「ソレイユ」

パスタープレート2点セット

★予約商品で大変入手困難なシリーズ★

状態：新品（箱、説明書、リボン、ショップカード有り）

素材：ポーセリン

直径：21cm



画像は一切加工しておりません。

正規店購入の本物及び新品です。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>食器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス