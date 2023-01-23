『【美品】ドルモア 8ゲージ タートルネック 50【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 23時 38分に出品され05月04日 23時 38分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Drumohr ドルモアのエキストラファインメリノウール100%のタートルニットです。

定番の8ゲージニットはアウターとして、ジャケットやコートのインナーとして幅広く使えることが人気の理由と思います。



非常に柔らかな肌触りです。深みのあるグリーンですので合わせやすいと思います。写真では2枚目・3枚目が近い色です。



素材 EXTRA FINEMERINO WOOL 100%

サイズ 50

実寸 着丈 約66cm、身幅 約55cm、

肩幅 約41cm、袖丈 約65cm

色 グレー

原産国 Made in Italy

参考価格 45,100円



中古品•コンパクト発送ご理解の上、ご購入をお願いいたします。



フランコバッシ、Franco BASSI、ルイジボレッリ、LUIGI BORRELLI、ビームスF、BEAMS F、バルバ・ギローバー・フイナモレ・ルイジボレッリ・オリアン・ラルディーニ・タリアトーレ・デペトリロ・フェデーリ•ザノーネ・ドルモア・グランサッソ・ロベルトコリーナ・PTトリノ・インコテックス・ジェルマーノ•ユナイテッドアローズ・シップスなどがお好きな方におすすめです。



他にもグランサッソのタートルニット・クルーネックニット、ドルモアのドライバーズニット・カーディガン、エッティンガーの財布・キーケース、フェリージのバッグなどを出品していますのでよろしければご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ドルモア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】ドルモア

8ゲージ

タートルネック

50