『スワロフスキー ボールペン ディズニー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 16時 18分に出品され03月20日 16時 18分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|キッチン・日用品・その他>>>文房具・事務用品>>>筆記具
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
ガレンレザー 5スロットペンケース クレイジーホースオーシャンブルー
¥ 8579
ガレンレザー 5スロット 5本差し クレイジーホースネブラウン
¥ 8579
PARKER 5th インジェニュイティ/JCB THE CLASS 非売品
¥ 12500
極美品 モンブラン マイスターシュテュック 149 プラチナ EF
¥ 33948
モンブラン 万年筆 146 レッドゴールド 112670
¥ 36250
昭和レトロ消しゴム・まとめ売り
¥ 7800
未使用あり SWROVSKI スワロフスキー ボールペン 5点セット
¥ 9750
ガレンレザー クレイジーホースブラウン 10本差し ペンケース
¥ 10529
スワロフスキー Swarovski CRYSTALLINE STARDUST
¥ 7472
モンブラン万年筆スターウォーカー プレシャスレジン 118845
¥ 12600
食べ物消しゴム 飲料消しゴム 10点
¥ 5399999
「り〜ちゃん様専用」新品 stilform 真鍮 ボールペン セット
¥ 14500
パイロット 万年筆 キャップレス 限定 ヴィスキー F
¥ 36528
ボールペン スワロフスキー SWAROVSKI
¥ 50999
スワロフスキー ボールペン
¥ 7800
フルーリア アクリルブラシ スカルプ筆 グリーン
¥ 13000
ガレンレザー 20スロット 20本差し クレイジーホースブラウン
¥ 11000
モンブラン マイスターシュテュック Le Petit Prince 星の王子様
¥ 64400
落札価格5499999円
572 入札履歴
終了
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