『象印 加湿器 ＊新品未使用 EE-DC35-HA グレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 22時 21分に出品され05月01日 22時 21分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZOJIRUSHI EE-DC35-HA GRAY



2021年11月に購入しましたが、使用せず保管しておりました。

他に3台購入し、使用する予定がないため出品します。



Joshinオンラインで購入、未開封の新品未使用です。



#象印マホービン

#ZOJIRUSHI





加湿タイプ···スチーム式 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ゾウジルシ