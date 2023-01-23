『大草直子さん1er Arrondissement ロングコート36【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 11時 56分に出品され03月18日 11時 56分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1er Arrondissement / プルミエ アロンディスモン



大草直子さんが素材、デザインにこだわってディレクションしたコートです。



サイズ36

お色は薄いグレージュの様なニュアンスカラー



5回ほど着用

タグは外しましたがクリーニング済み



いかなる場合もキャンセル、返品はお受けしませんのでご不明点はコメントをお願いいたします。



Drawer

ドゥロワー

ebure

セオリー

ドレステリア

シクラス

イレーヴ

トゥモローランド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プルミエアロンディスモン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 大草直子さん1er

Arrondissement

ロングコート36