『DENTS ネイビー サイズ:7.5【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 09時 08分に出品され03月25日 09時 08分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎サイズ··· 7.5

採寸の誤差はご了承ください。

全長···23

甲周り···20〜21



⚫︎定価··· 58,300円



2020年にZOZOTOWNにて購入しております。



付属品はなく写真の手袋のみになります。



ペッカリーレザーは丈夫で高級感もあります。

使用頻度が少なく綺麗な状態になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: デンツ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ DENTS

ネイビー

サイズ:7.5