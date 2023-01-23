『モンクレール ロング ダウン コート ブラウン系 M相当 軽量 ハイネック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 16時 18分に出品され04月23日 16時 18分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

MONCLER モンクレール ロングダウンコート



♬高級ライン 茶タグ

♬軽量アウター

♬お尻まで隠れて暖かい、ロングデザイン

♬裾にかけて広がりがあるため、かなり美シルエットとなっています



【カラー】

ブラウン



【サイズ】

2(M相当)

着丈:約95cm

肩幅:約42cm

バスト:約48cm

袖丈:約65cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。(平置き採寸)



【コンディション】

保管時の匂いが少しあります。

左上腕に薄いシミがありますが、光の加減によって見えずらいため、あまり気にならないかと思います(^ ^)

まだまだ問題なく着用頂けます！



【購入元】

古物市場、大手リサイクルショップ

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。



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【備考】

♡商品について

素人検品になりますので見落としもございます。

古着になりますので着用に支障のない、細かな傷、薄汚れ、使用感はあると思っていただけると幸いです。

購入者様は古着であること、状態の表現には個人差があることをご了承の上、ご購入をお願い致します。

古着にご理解のない方、神経質な方は新品をおすすめします。

ご不明点は購入前に必ずお問い合わせください。



♡商品画像について

写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求めください。



♡発送について

状況によりらくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更させていただくことがございます。

商品をなるべく安く提供させていただきたいのでコンパクトに折畳ませて頂き（圧縮袋使用）、最安値の方法で送らせていただきます。畳みジワはご容赦ください。



♡返品、交換について

サイズ違い、イメージ違い等のお客様都合の返品や評価後の返品は対応しておりません。



♡他にも多数の商品を出品しております。

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管理番号

EC4RT3134--28 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンクレール

ロング

ダウン

コート

ブラウン系

M相当

軽量

ハイネック