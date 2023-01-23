『【美品】Marmot 40th Warm Down Jacket 700fill【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 04時 09分に出品され03月17日 04時 09分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Marmot 40th Warm Down Jacket MJD-F4029



●サイズ：Mサイズ



身幅 約54cm

着丈 約70cm

裄丈 約80cm



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材

素材 表地 ナイロン100％

裏地 ポリエステル

中綿 ダウン90％ フェザー10％



●カラー：クラシカルライトブルー



●状態：A.

S:新品未使用品、タグ付き、デッドストック

A: 目立った傷や汚れはなし。古着としてのコンディション◎

B: あまり目立たない局所的なダメージあり。

C:数箇所にダメージあり。着用には問題なし。

D: 全体的に状態が悪い。コレクション推奨。



Marmot 40th Warm Down Jacketになります。



映画『アイガー・サンクション』のために作られたゴールデン・マントル。そのダウンパーカをモチーフにデザインした、ブランド誕生40周年記念のダウンジャケットです。



加えて、ドラマにて俳優の生田斗真さんが着用したモデルになります。



保温力の高い700Fillパワーの高品質なハンガリーホワイトダウンをふんだんに使用されており、とても暖かいです。



状態としては目立つダメージはなく、とてもいいコンディションの1着です。



美品として出品させていただいていますが、あくまでも中古品になります。完品をお求めの方はご遠慮ください。



追加写真等ご希望の方は、お気軽にコメントよろしくお願いいたします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マーモット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】Marmot

40th

Warm

Down

Jacket

700fill