『セルフォード ロングコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 09時 08分に出品され03月25日 09時 08分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セルフォード

ロングコート クリーニング済



定価46200円



サイズ36

数回着用してクリーニング済です！

とても可愛くて暖かいですが、子供が生まれてなかなか来る機会がなさそうなので残念ですがお譲りいたします。





カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: セルフォード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ セルフォード ロングコート