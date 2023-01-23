『ザノースフェイス ダウンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 08分に出品され03月28日 17時 08分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入しました。

汚れや傷などはありませんが、あくまでも中古品になりますのでご理解いただける方のみ、ご購入をよろしくお願いいたします。



カラー ネイビー



Mサイズ



身丈約61㎝

身幅約52㎝

肩幅約42㎝ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ザノースフェイス ダウンジャケット