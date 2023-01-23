『タイオンエクストラ クルーネックデタッチャブルダウンジャケット USBケーブルL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 17時 23分に出品され03月21日 17時 23分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム



タイオンエクストラ クルーネックデタッチャブルダウンジャケット USBケーブル付 メンズ SIZE L TAION EXTRA 2WAY



●サイズ表記 サイズ相当



肩幅：40cm

身幅：50cm

袖丈：67cm

着丈：64cm



●状態



目立った傷や汚れなく、まだまだ着用可能です。



●カラー



ブラック



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: タイオンエクストラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タイオンエクストラ

クルーネックデタッチャブルダウンジャケット

USBケーブルL