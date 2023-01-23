『【未使用】Dries Van Noten シルクストール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 03時 45分に出品され03月04日 03時 45分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dries Van Noten

ドリス ヴァン ノッテン、シルクストールの出品です。



ブラックにベージュとブルーの色合いの他、かすれの少しあるシルク素材や両端のフリンジなどはオリエンタルなデザイン。



◉100%シルク：インド製



◉サイズ…

長さ：165cm

幅：19.5cm

フリンジ：両端にそれぞれ8cm幅

フリンジ込み長さ：181cm



◉状態…

未使用自宅保管品

目立った傷や汚れはありません。不明点などあればコメントくださいませ。

あくまで自宅保管品ですのでご確認ご納得の上ご購入ください。



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SAINT LAURENT supreme ISSEY MIYAKE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ドリスヴァンノッテン カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【未使用】Dries

Van

Noten

シルクストール