『Glossier You 50ml【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 22時 51分に出品され04月11日 22時 51分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 容量は50ml

2024年 公式サイトから購入しました。



1回だけ使用しておりますので、ほぼ未使用品です。



箱はありません。プチプチに包んで発生いたします。



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ナチュラルでクリーンな成分を使用し、あなたの自然な美しさを引き立てるビューティーブランド、Glossier（グロッシアー）。



究極のパーソナルフレグランスです。

トップノートのピンクペッパーは、明るくきらびやかでスパイシーな第一印象を与えます。そして、クリーミーでムスキー、ソルティなアンブロックスとともに、アンブレットシードからくるウッディで少し甘い香りの核となる部分を感じさせます。

ホワイトフローラルのアイリスルートとのバランスで、パウダリーな爽やかさを演出します。肌に溶け込むようになじみ、人によって少しずつ異なる香りを放ちます。柔らかく、暖かく、親しみやすい、あなたのような香りです。



Glossier Youは、他の誰かになるために身につける香りではありません。むしろ、あなたが人生のどこにいようと、あなたとともに変化し、成長していく、究極のパーソナルフレグランスなのです。

Glossier Youは、あなたのようにやわらかく、あたたかく、親しみやすい香りを放つ、肌を美しくするフレグランスです。





フレグランスファミリー: ウォーム＆スパイシー



香りのタイプ :ウォーム＆シアー



キーノート: ピンクペッパー、アイリス、アブロックス



#グロッシアー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: グロッシアー