『SWANS RIDGELINE 調光ULTRAモデル DICE BANK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 18時 02分に出品され03月30日 18時 02分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SWANS RIDGELINE 調光ULTRAモデルです。

換気システムが好評の人気モデルです。

DICEのBANKとブランド違いの同等モデル。



3回ほど使ってますので使用に伴う小キズが少しありますが、全体的に綺麗な方だと思います。

詳細は写真ご確認ください。



付属品はありません。



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