『PoloRalphLauren ロングコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 14時 53分に出品され03月23日 14時 53分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 POLObyRalph Lauren

madeinUSA

Mサイズ表記ですがアメリカ製のため、Lサイズ175〜180cmくらいの方にご着用いただけます。

一番下のボタンがありませんので、別のボタンを使用していました。

（そのボタンは別で使用のためお付けしません。）

数年自宅保管で着用していません。



衿の中心から背中を真下まで測ったら128cmでした。



カラー...ブルー



素材...ウール





フード...フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PoloRalphLauren ロングコート