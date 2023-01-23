『ヒロ様専用Rick Owens Jumbo Lightweight Down【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 15時 52分に出品され03月14日 15時 52分に終了予定です。即決価格は37,050円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Rick Owens ジャンボライトウェイトダウンジャケット

Jumbo IES Lightweight Down Jacket FW20



サイズ46



5.6回程度着用しております。

状態は比較的キレイですが一部色褪せしている箇所がございます。

光の当たり具合では分かりにくいかと思いますがあらかじめご了承ください。



サイズは全体的に大きめの作りとなっています。



素材(詰め物)...ダウン, グース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: リックオウエンス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヒロ様専用Rick

Owens

Jumbo

Lightweight

Down