『ATON AIR WEATHER SHORT MODS COAT【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 09時 43分に出品され03月21日 09時 43分に終了予定です。即決価格は32,200円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ATON AIR WEATHER SHORT MODS COAT

atonのショートモッズコートになります。

素材の特性上、所々アタリがあります。

通常の使用で必ずつくもので、汚れではありません。

メーカーからも、経年変化を楽しむ素材とのことです。



ライナーは外して着用していたのでとても綺麗です。



商品No. JK AG NW 1800



color :004 CHARCOAL GRAY



QUALITY:本体 ポリエステル 70%

: ナイロン 30%

ライナー 毛 93%

ウール 7%

size : 06



価格:93500円（税込）



アメリカ軍のM-65モッズコートをベースに、フードを無くし、裾を横方向にスパッと切ったようなデザインで、ブルゾンのような丈が新鮮なショートコートです。



袖まであるライナーにはウール混の高い生地を使用しており、表地も防風性の高い素材で、真冬でも温かく着ていただけます。

シワになりづらいので、持ち運びも便利。

ライナーを外すと3シーズンは活躍してくれる定番アウターです。



石川県能美市にて織り上げられたファブリックです。

天然繊維のような“生きている”素材感を機能糸でクリエイトしたエイトンシグネチャーマテリアルです。



ナイロンとポリエステルの熱収縮率の違いを生かし、環境の変化により表情が変わっていく様を楽しむことのできる糸を高密度に織り込むことにより、独特の風合いを表現しました。

ライナーはしっかりと保温性が伴うので、年間を通じて着用することができます。



■その他■

可能な限り迅速な対応をさせていただきますので

よろしくお願いします。

他にも商品を出品していますので、出品中の商品もぜひご覧ください。

また、商品は素人保管のため神経質な方はご遠慮下さい。

商品のご返品は対応しておりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エイトン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ATON

AIR

WEATHER

SHORT

MODS

COAT