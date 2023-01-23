『【kazu様専用】WTAPダウン 22AW BIVOUAC JACKET L【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 15時 01分に出品され03月11日 15時 01分に終了予定です。即決価格は38,000円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|ダブルタップス
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落札価格38000円
699 入札履歴
終了
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