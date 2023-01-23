『【kazu様専用】WTAPダウン 22AW BIVOUAC JACKET L【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 15時 01分に出品され03月11日 15時 01分に終了予定です。即決価格は38,000円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WTAP ダウン 22AW BIVOUAC JACKET

室内にて試着のみで未使用に近い状態となっております。



ご不明点ございましたら、コメントお願いいたします。



▼詳細

状態：室内にて試着のみ

Size：L(03)

状態：傷や擦れなし

型番：222BRDT-JKM04

素材(詰め物)：ポリエステル(中綿)

カラー：ブラック

種類：ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【kazu様専用】WTAPダウン

22AW

BIVOUAC

JACKET

L