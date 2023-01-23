『未使用 大人気 whim gazette ウールボアショートコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 16時 04分に出品され03月12日 16時 04分に終了予定です。即決価格は28,049円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モカブラウンの色味が大人可愛く、軽くて暖かいです。

幻のアウターといわれるほど大人気で入荷すぐに完売してしまったベージュのボアコートです＾＾

購入しましたがなかなか着る機会がないので出品致します。タグは切っています。



去年に引き続き今年もショート丈が流行っており、色々なコーディネートがしやすいと思います。





定価：69300円



秋冬のコーディネートが楽しくなる、大人のショートボアコート

■ウールボアならではのモコモコとした生地が存在感抜群のショートコート。

■テーラード型のデザインでカジュアルになりすぎず、大人っぽく着こなせる一着。

■コントラストを効かせたナチュラル感のあるボタン使いがアクセントに。

■インナーにボリュームのあるアイテムを合わせやすい、大きめに作った袖のデザインもポイント。

■ゆったりとした身幅ながらショート丈でバランス良く見せ、幅広いボトムとのコーディネートを楽しめるアイテム。





【MATERIAL】

ウルグアイ、ブラジル国境に生息する南米羊毛のウール100％に化学染料一切不使用の自然環境に配慮した素材。



着丈···ショート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ウィムガゼット

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用 大人気完売品 whim

gazette



ウールボアショートコート