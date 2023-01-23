『Schott コート ショット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 42分に出品され03月18日 19時 42分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Schottのコートです

メイド・インUSAとなっています！



バイクに乗っていた時に1度だけしか着ていませんSサイズですが大きめだと思います172cm60の時に着ていました、Mサイズくらいはあると思います。

カラーも滅多にないカラーになっています、チェック柄。



確か定価9、8万くらいしたかと思います。



サイズS



肩幅···45cm

身幅···52cm

着丈···82cm



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Schott

コート

ショット