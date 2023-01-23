『新品 marmot Gore-tex クラウドブレーカージャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 23時 07分に出品され04月02日 23時 07分に終了予定です。即決価格は12,968円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 通販で購入後一度試着したのみの未使用品です。

サイズが合わない為出品致します。



●サイズ:Lサイズ

身長170〜178cm 胸囲94〜100cm

実寸サイズ:【着丈】74cm 【身幅】60cm 【裄丈】92cm



●素材:ポリエステル100%

●GORE-TEX:耐久防水性・きわめて優れた透湿性・防風

●PACKABLE:コンパクト

●耐久はっ水

●フルシームシーリング

●止水ファスナー

●スタッフサック付き



収納性、携帯性に優れた軽量ソフトな防水透湿素材、GORE-TEX PACLITEを使用したレインジャケットです。90年代のヘリテージモデルの中でも軽量タイプであった 「Alpinist Lightweight Jacket」をサンプリングし、現行アップデートを加えたジャケットです。フードはロールして調節タブと背裏のハンガーループを活用した簡易な収納ができ、オンオフが切り替えられるため、タウンユースでも着用し易い汎用性のあるデザインになっています。動きやすさを追求したオリジナルパターン「FREEDOM ANGEL WING MOVEMENT」を採用しています。



カラー···ブラック



フード···フードあり（取外し不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: マーモット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

marmot

Gore-tex

クラウドブレーカージャケット