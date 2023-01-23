『NANGA×Clef ボアキャップ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 05時 47分に出品され05月07日 05時 47分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【廃盤商品】NANGA×Clef ナンガ ボアキャップ



NANGAのシュラフやダウンジャケットでおなじみの

オーロラテックスという生地でできたボアキャップです。

雨は弾き、湿気は逃す、防水透湿性に優れた素材です。



2年前に購入し、一度のみの使用です。

なかなか使う機会が無く出品に至りました。



傷や汚れは一切ございません。

ご理解のある方よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ NANGA×Clef

ボアキャップ