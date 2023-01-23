『OVERCOAT OOMARUとウールコート 黒 ウール ロングコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 21時 09分に出品され04月19日 21時 09分に終了予定です。即決価格は17,380円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OVERCOAT OOMARU



オーバーコート おおまる 大丸



MADE IN JAPAN



F18C08ST



ブラック



サイズ 1



WOOL 毛 ウール



ロングコート







【高品質なウール素材】

このコートは、耐久性と保温性に優れたウール素材で作られています。寒い季節に最適で、快適な着心地を提供します。



【シンプルで洗練されたデザイン】

ボタン付きのシンプルなデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。ラペル襟が特徴的で、スタイリッシュな印象を与えます。



【ロングコートの利便性】

ロングコートは、体全体をしっかりとカバーし、特に寒い日には重宝します。デイリーユースにも最適なアイテムです。



- 色: 黒

- 素材: ウール

- デザイン: ボタン付きのコート

- スタイル: ロングコート





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オーバーコート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ OVERCOAT



OOMARUとウールコート

黒

ウール

ロングコート