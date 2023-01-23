『ユニクロ ＸＳ新品未使用 2024モッズコート オリーブ 短期10/31まで出品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 03時 52分に出品され03月19日 03時 52分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 とりあえず、自分が着用するかも知れないので、出品期間を表示致しました。その間に売れなければ、同様に、たまに出品です。別に売れなくてもいいので。。。期間限定出品の値下なし。突然、出品削除することもあります。





☆ユニクロオリジナル商品で生産数が少ない ☆撥水加工あり

☆ＸＳサイズは基本的に出品が少ないうえ、カラーに関係なく傷ありが多いと思います。よく検索してみて下さい。



〈値下げできない理由〉

他の方の出品状況で”傷あり”と記入しているのに実物の写真”を載せていない商品もあります。

商品を購入時のまま届けたいので、梱包状態を良好にしたい。私には、この商品をペタンコにたたんでの発送は無理です。大切な商品なので。。。商品の値段＝送料を安くしてトラブルになるのも嫌なので。



♡ブラックXSが欲しかったが迷っていたら完売。。。普段XS～Sサイズの方にオススメです！今は違うデザインの商品しかありません。



今季 ユニクロ モッズコート 数分の試着 新品 タグ付き



オンラインサイズ 写真1～5が実物



♡購入時のまま、保存状態良好なので値下なし！！！



商品番号...465476 カラー...オリーブ 着丈...97ｃｍ

身幅...57.5ｃｍ 裄丈...76ｃｍ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ユニクロ ＸＳ新品未使用 2024モッズコート オリーブ 短期10/31まで出品