『【美品】BLUE LABEL CRESTBRIDGE ネイビーコート 38【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 22時 41分に出品され03月27日 22時 41分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブルーレーベルクレストブリッジのコートです☆

ウール100%の高品質、上品な定番デザインです^ ^



1シーズン使用し、クリーニング済、「においのつかないミセスロイド防虫カバー」をしてタンスにかけて保管しておりました。



脇部分も多少の擦れ感はあるものの、1シーズン使用のみなので、大きな毛玉や悪目立ちする擦れはございません。



お写真1枚目のようにフードなしで上品な着こなし◎

フードをつけて少々カジュアルに◎

袖ファーをつけて、エレガントに◎

と取り外し可能なので、いろいろとシーンに合わせたご着用を楽しんでいただけるかと思います！



引っ越した地でダウンばかり着用するので、長期保管で傷んだりしないうちにどなたかに使っていただければと思い出品致します。

シンプルなお色味、デザインですので、長くご愛用いただければ幸いです。

定価8万円ほどで、大丸百貨店にて購入したお品物です。（セカンドハンドではありませんし、中古品を買って出品ではないので、特有の変な匂いもしません）



らくらくメルカリ便でお届けし、すぐにお使いいただける状態です☆



【デザイン】

シンプルで洗練されたネイビーのコートは、どんなスタイルにも合わせやすく、フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンで活躍します。



【素材】

高品質なウール素材を使用しており、保温性に優れ、寒い季節でも快適に着用できます。



【ブランド】

BLUE LABEL CRESTBRIDGEのアイテムは、スタイリッシュでありながらも実用性を兼ね備えたデザインが特徴です。



- 色: ネイビー

- ブランド: BLUE LABEL CRESTBRIDGE

- サイズ: 38

- デザイン: ジップアップ

- ポケット: サイドポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。



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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】BLUE

LABEL

CRESTBRIDGE

ネイビーコート

38