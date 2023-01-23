『FCMM ダウンジャケット 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 23時 36分に出品され03月23日 23時 36分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

FCMMは、ストリートファッションに特化したブランドであり、トレンドを反映したデザインが特徴です。このダウンジャケットは、そのスタイリッシュな外観と機能性を兼ね備えています。



【機能性と快適さ】

中綿入りのダウンジャケットは、寒い季節に最適です。フード付きで、風や寒さからしっかりと守ります。さらに、軽量で動きやすく、日常使いにも適しています。



【スタイリッシュなデザイン】

黒を基調としたシンプルなデザインに、白のラインがアクセントになっています。カジュアルなスタイルにぴったりで、様々なコーディネートに合わせやすいアイテムです。



- ブランド: FCMM

- 色: 黒

- スタイル: ダウンジャケット

- デザイン: フード付き

- 特徴: 中綿入り



身長165〜175cmの方に似合うサイズ感だと思います。去年購入してからすぐ別のアウターを購入したので2.3回程しか着用してないです。

全体的に目立った傷もなく、すぐに着用して頂けると思います。街中でこのダウン見かけたことないので他の人と被りたくない方は是非!!



値下げも可能なので少しでも気になった方気軽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エフシーエムエム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FCMM

ダウンジャケット

黒