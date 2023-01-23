『THE NORTH FACE ダウンジャケット オリーブグリーン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 08時 51分に出品され03月06日 08時 51分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは、アウトドアウェアのリーダーとして知られ、耐久性と機能性に優れた製品を提供しています。



【優れた防寒性】

このダウンジャケットは、寒冷地での使用に最適で、ダウン素材が体温をしっかりと保持します。ファー付きフードが風を防ぎ、さらに暖かさを提供します。



【多機能ポケット】

4つのポケットが装備されており、収納力も抜群です。必要なアイテムをすぐに取り出せる便利さがあります。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: オリーブグリーン

- ファー付きフード: あり

- ポケット数: 4

- 素材: ダウン

- 特徴: 防寒性に優れたデザイン

数回しようで、後は保管していました

もう着る事がないので、出品します

確認したところ、目立った傷、汚れなどはありませんでした、見落としがあるかもしれませんが、あくまで中古品なので、ご理解のほど宜しくお願い致します。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ダウンジャケット

オリーブグリーン