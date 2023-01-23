『フォロー20%割❗️美品 モンクレール GRACIER ダウンジャケット M相当【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 17時 52分に出品され03月27日 17時 52分に終了予定です。即決価格は45,492円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【メルカリ開通記念セール❗❗

フォロー頂くとオール即決20%OFF送料無料❗❗】



当方ご覧頂きありがとうございます。

他にて2500件取引実績あり、この度メルカリをスタート致しました。

開通記念としてフォロー頂いて即決できる方に、現価格から20%OFF＋送料無料させて頂きます。



主にラグジュアリー系（モンクレール・カナダグース中心です）の出品になります。あまり市場にもないモデルもありますのでどうぞご覧下さい。

すべて私が直営店、アウトレットで直接買っているコレクションを放出します。

間違いなく正規品ですのでご安心ください。



モンクレール GRACIER

ダウンジャケット

新宿伊勢丹メンズ館にて購入のモンクレールジャパン正規品

フーディタイプの定番デザインです。

ダウンもふかふかで防寒力は説明不要。腰丈でシルエットもすっきりとしたデザインです。





カラー ブラウン系



フード取り外し可能。



サイズ1

Mサイズ感覚。

身幅57 肩幅46 袖丈62 着丈68

※多少誤差はご容赦ください。



状態

多少使用感ありますが目立つ瑕疵はなく、表立って美品状態です。

フロントのマジックテープ部分は使用感ありますが、粘着力はあり普通に使用可能です。

お渡しするのは写真に写るのみです。

中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。

ハンガーはつきません。



No.42



購入の際は必ずプロフィールをご覧ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ フォロー20%割❗️美品 モンクレール GRACIER

ダウンジャケット M相当