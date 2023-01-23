『最終値下げ N.HOOLYWOOD ラングラー ボア ランチジャケ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 16時 33分に出品され03月27日 16時 33分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※必ずプロフィールをお読み下さい※



サイズ:M

着丈:約76㎝

肩幅:約47㎝

身幅:約52㎝

袖丈:約64㎝

(素人採寸となりますので、ご了承下さい)



カラー:グレー&クリーム色



状態:美品。目立った傷汚れ等ありません。

数年前に購入し、5〜6回着用。(着用後、自宅にて大切に保管していました)



ミスターハリウッドがラングラーに別注をかけたランチジャケット。ビンテージ！！

コレクションでも使用された非常に人気の高かったアイテム。(OCEANS表紙掲載)

ウールの表地に 厚みあるボアが敷き詰められ 保温性はもちろん◎。

すっきりとした細身シルエットに仕上げており ラングラーのランチコートに有りがちなサイズ感が大きすぎるといったこともありません！

3枚目の写真でお分かりになって頂けると思いますが、個人的には、ボタンのレトロ感と"Wrangler"のタグが非常に気に入ってました☆



ウール

ランチジャケット

コート

ボア

チェック

エヌハリウッド

リー

リーバイス

クーティ

エドウィン

ワコマリア

アーバンリサーチ

ユナイテッドアローズ

ナノユニバース

ジャーナルスタンダード

シップス

ビームス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラングラー カラー: グレイ系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終値下げ



N.HOOLYWOOD

ラングラー

ボア

ランチジャケ