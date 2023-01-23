『ジャケットメンズ コート モッズコートフード付き ファッション アウター【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 04時 14分に出品され04月09日 04時 14分に終了予定です。即決価格は7,293円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★商品コード：QY3486

ジャケットメンズ コート モッズコートフード付き ファッション アウター 保温 ミディアム丈 防風 防寒着 2色 秋冬 新作

生地 ：コットン ポリエステル

カラー：

ネイビー



グリーン

写真色をご参考ください。

■サイズ：

M:着丈86cm バスト104cm 肩幅45cm 袖丈66cm

L:着丈87cm バスト108cm 肩幅47cm 袖丈67cm

XL:着丈88cm バスト112cm 肩幅48cm 袖丈68cm

2XL:着丈89cm バスト116cm 肩幅50cm 袖丈69cm

3XL:着丈90cm バスト122cm 肩幅51cm 袖丈70cm

4XL:着丈91cm バスト124cm 肩幅52cm 袖丈71cm

ちっさいめ作りなので、ワンサイズ上をおすすめします。

■サイズ詳細等の測り方はスタッフ間で統一、徹底はしておりますが、若干の誤差がある場合がございます。

注意事項：

※製造中（縫製、染色など）により商品において色味や柄、サイズに若干の誤差や、生地を織る際に糸の継ぎ目や多少のほつれ等が生じる場合がございますが、品質上の問題ではございませんのでご了承の上お買い求めくださいませ。

※PC環境 光の具合により色 質感のイメージが画像と若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。

※モデルに使用している小物、アクセサリ等はセット内容に含まれません。

※沖縄、鹿児島は追加送料1500円（北海道を除く）

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