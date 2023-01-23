『ロンハーマン別注エブール コート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 23時 37分に出品され04月20日 23時 37分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ebure別注コートです。

ロンハーマン千駄ヶ谷店で購入しました。

クローゼット断捨離のため出品します。





多少の毛羽立ちはありますが状態は良いかなと思います。折りたたんで発送します。ご了承下さい。



着丈90センチ

身幅68センチ

（素人採寸）



商品の状態について質問があればコメントお願いします。

お値下げ交渉はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ロンハーマン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ロンハーマン別注エブール コート