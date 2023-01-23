『極美品✨ URBAN RESEARCH ROSSO リバーシブル ダウンコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 17時 00分に出品され03月11日 17時 00分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 極美品✨ URBAN RESEARCH ROSSO リバーシブル ダウンコート アーバンリサーチ ロッソ ダウンジャケット ネイビー グレー ニット ウール 保温 軽量 防寒 秋 冬 フリーサイズ レディース メンズ



✅即購入OK。早い者勝ちです。



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＊こちらからの自発的な大幅値下げや，セールは当面予定しておりません。

お値下げに関しては大幅や無理なお値下げは対応できない場合がございますが、ご希望の場合はコメントにてお願いいたします^_^





【表記サイズ】



総丈 82cm

身幅 48cm

肩幅 48cm

袖丈 56cm



※素人実寸



【状態】

こちらの商品は【A】ランクです。







【状態に関する特記事項】

使用感も少なく全体的に状態の良い極美品です！



【状態ランク一覧】

Sランク試着のみ、もしくは使用された形跡のない大変状態の良い商品

A+ランク数回使用の形跡が見られるが、新品と遜色のない状態の良い商品

Aランク少々の使用感が見られるが、状態の良い商品

B＋ランク目立たない汚れや小傷などが見られる商品

Bランク使用による傷や汚れが見られる商品

Bーランクかなり使用感が目立つ商品

Cランク通常使用にも支障が出るレベルの商品





【ブランド】

ロッソ



【タイプ】

ダウンジャケット

【カラー】

グレー

ネイビー



【管理番号】



-022000



【付属品】

なし



基本的に発送は商品ご購入後から1～2日を想定しています。

梱包が丁寧と大変好評です。



カラー···グレー

素材(表地)···ウール,ポリエステル

素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ロッソ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品✨

URBAN

RESEARCH

ROSSO

リバーシブル

ダウンコート