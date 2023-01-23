『新品タグ付き‼️HARRIS WHARF LONDONハリスワーフロンドンガウン【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 03時 05分に出品され03月26日 03時 05分に終了予定です。即決価格は13,550円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 おススメです‼️春先までお召しいただけるハリスワーフロンドンのガウンでございます‼️



ハリスワーフロンドンの特徴とも言えるのは、なんといってもお生地、フリースです。



プレスドウールとは、名称の通りウールを圧縮することで繊維の密度を高めたもの。ほどよい肉厚感がありながらも、軽い着心地で保温性にも優れています。



見た目もキチンと感があり、お形が綺麗、高級感もございます‼️



お形は、定番の型でもある ガウンです。

襟は小さめ、2つボタンで、デザインも、スッキリとしており、大人っぽい雰囲気です。



お色は、ブラックでとてもいいお色です。



綺麗目目スタイルに、そしてカジュアルなスタイルにも

素敵にお召しいただけます‼️

飽きることもございませんので、長くお召しいただけます。



マフラーやストールを巻いてお召しいただくと、雰囲気も変わり、色々と楽しんでいただけます。



ハリスワーフロンドンは人気のブラインドで、エストネーションなどでもお取り扱いがございます。



こちらは、伊勢丹新宿のリスタイルにて予約して購入。

10万円ほどいたしました。

新品タグ付き‼️でございます。

購入して自宅保管しておりました。

ご理解いただけます方にお譲りいたします。

お買い得かと存じます‼️



サイズ 50(M-L)



HARRIS WHARF LONDON

ロンドン在住のデザイナー、ジュリア・アッチアルディによって手掛けられているHARRIS WHARF LONDON（ハリス・ワーフ・ロンドン）

イタリアに家族代々伝わってきた自社工場を持っており、裏地やパットの付いていないジャケットやコートを中心として生産しています。

伸縮性に富んだ縮絨ウール生地を使用し、軽い着心地や装飾性を排したデザイン、シャープなシルエットによりクールな印象ながら温もりのある生地感が全体を柔らかく表現しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ハリスワーフロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品タグ付き‼️HARRIS

WHARF

LONDONハリスワーフロンドンガウン