『古着 カルバンクライン CK 上質ステンカラーコート ベージュ 大きいサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 23時 23分に出品され04月27日 23時 23分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆ご覧いただきありがとうございます☆



ビンテージからトレンドまでジャンルさまざま！古着女子、古着男子にオススメなアイテム出品中です。→#ysfurugi

ハッシュタグから販売中に絞ってキーワード検索すると探しやすいと思います^ ^







＊コメ無し即購入オッケーです。早い者勝ち！

＊値下げ交渉歓迎！希望額コメントください^ ^





微光沢の上質で厚めな生地で暖かい◎

長袖ライナーで調整可能◎

人気カラー◎



カルバンクライン

ステンカラーコート

ミドル丈



ベージュ



お尻辺りに擦れありますが穴は開いてません。



着画は186cm男性





メンズサイズですが、 ユニセックスにお使いいただけるデザインは男性は勿論、 女性の方が、 ゆるだぼ に着てもかわいいです◎





サイズ 50R

実寸 肩幅 56cm

身幅 77cm

着丈 95cm

袖丈 64cm

素人採寸ですので若干の誤差はお許しください。



他人とかぶりたくない個性的なあなたのワードローブにぜひ加えてください。









あまりこちらからの値下げは致しません。

いいねをされて待っていても購入者様のご希望額になることはないと思います。交渉歓迎ですのでそちらの方が早いと思いますよ^ ^



フォロー割、まとめ割やってます！

詳しくはプロフィール参照願います。



割引き適用希望の方は購入前にコメントください。購入手続き後は割引きできません。





古着故、多少の使用感はございますが、目立つ汚れ、ダメージは無く、普段古着を着られる方でしたら、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。しかしながらあくまで古着になりますので、古着にご理解頂けない方、神経質な方はお控え下さい。



#古着

#古着男子

#古着女子 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: シーケーカルバンクライン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 古着

カルバンクライン

CK

上質ステンカラーコート

ベージュ

大きいサイズ