『ルイヴィトン ヒョウ柄 ストール中古品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 02時 44分に出品され03月28日 02時 44分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 国内正規店購入、数回の使用後 自宅保管 ほつれあり。



素材···シルク



素材···カシミヤ



カラー···ブラウン



柄・デザイン···ヒョウ柄



付属品…保存袋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ルイヴィトン ヒョウ柄 ストール中古品