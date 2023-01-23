『GUCCI グッチ ヴィンテージスカーフ 鎖柄【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 23時 25分に出品され04月01日 23時 25分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCI グッチ ヴィンテージスカーフ 鎖柄



長期自宅保管品につき、保管臭及びたたみシワがあります。

状態は、素人判断ですが使用機会がなかったためキレイな状態かと思います。

ご理解の上検討お願いします。



【サイズ】86cm×86cm

素人採寸の為誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ GUCCI

グッチ

ヴィンテージスカーフ

鎖柄