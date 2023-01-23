『ナンガ ダウンパーカ ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 14時 58分に出品され03月13日 14時 58分に終了予定です。即決価格は23,144円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。





NANGA WHITE LABEL（ナンガホワイトレーベル）ダウンパーカ ダウンジャケット オーロラテックス



今年の1月に購入した2024年モデルになります。



古着にご理解頂ける方のご購入よろしくお願いいたします。



即購入OKです。



お値下げはお受けしていませんので聞かないでください。



平置き採寸です

肩幅···48cm

身幅···55cm

袖丈···62cm

着丈···69cm



カラー···ブラック



表地ナイロン100%

裏地ナイロン100%

素材(詰め物)···ダウン95%フェザー5% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナンガ ダウンパーカ

ダウンジャケット