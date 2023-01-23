『《ちはるこ様専用です》❤️素敵‼️❤️『ラ・クープ』ロングワンピース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 20時 30分に出品され04月03日 20時 30分に終了予定です。即決価格は44,000円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ワンピース
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|FREE SIZE
|ブランド:
|ラクープ
|カラー:
|ブルー系
インゲボルグ ストール付きセットアップ3点セット
¥ 8736
ブルーレベルクレストブリッジ リバーシブル コート コーディガン
¥ 11000
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¥ 7800
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イフシックスワズナイン❤️レディース❤️ワンピース
¥ 15000
オレンジ色 花柄 七分丈ワンピース着物リメイク
¥ 9360
落札価格44000円
646 入札履歴
終了
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