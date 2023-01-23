『《ちはるこ様専用です》❤️素敵‼️❤️『ラ・クープ』ロングワンピース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 20時 30分に出品され04月03日 20時 30分に終了予定です。即決価格は44,000円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ❇️❇️投げ売り最終価格❇️❇️



4500➡️➡️3800



❤️とてもお洒落なワンピースです❤️



❤️細部まで、凝ったデザインが素敵‼️❤️



❤️これからの季節に、オススメ❤️



❤️アクセサリー、スカーフなどで

更に素敵になります❤️



色は、 濃紺に近い紫



【ラ・クープ】



☆☆☆(株) ラ クープ☆☆☆



サイズ表示 《フリー》



《M～2L》の方にオススメです



◆◆ポリエステル 100％



★★着丈 108～119cm



裄丈 49cm



脇下幅 110cm



❇️同梱▲は、ございません❇️



ご質問等、お気軽にどうぞ(*_*)3800 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ラクープ カラー: ブルー系

カテゴリ ファッション

レディース

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