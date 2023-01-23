『キンタさん専用TATRAS IZAR フード収納式ダウンMTA-438-11【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 16時 04分に出品され03月23日 16時 04分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品詳細



【カラー】ブラック



【表記サイズ】04



【製造番号】MTA-438-11



【付属品】なし



【詳細サイズ】

着丈：約62ｃｍ

肩幅：約44ｃｍ

袖丈：約65ｃｍ

身幅：約52ｃｍ

裾幅：約50ｃｍ



【詳細情報】

タトラスのIZAR フード収納式ダウンジャケット MTA-438-11です。



【ダメージ】

袖口に若干の伸びなどの使用感がございますが、目立つダメージ等見受けられません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ キンタさん専用TATRAS

IZAR フード収納式ダウンMTA-438-11