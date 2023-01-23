『リーガルCONTROLα スタンダードコート衣服内環境整えるグレーM新品未使用【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 09時 43分に出品され03月21日 09時 43分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧頂き誠にありがとうございますます。( ・∇・)♪



【商品説明 お勧めポイント】♪( ´▽｀)

こちらはタグ付き新品未使用品となります。仕事上転職の為必要なくなりました。

ご使用の方にお譲りします。

参考定価 39900円税抜き



【特徴】



【CONTROLα】

寒い時は暖かく、暑い時には爽やかに、衣服内環境を快適にコントロールする機能。

【ルイタス】

撥水・制電・透湿・防風と機能性に優れた素材『ルイタス』を採用しました。

【ストレッチ】

伸縮性に優れた表地にゆとりのあるシルエットで快適な着心地です。

【アクティブムーブ】

袖付けにアクティブ仕様のパワーネットを施し、肩周りに可動域を確保。

【3WAY】

ライナーを取り付けた着用、ライナーを外しての着用、

ライナー単体でダウンベストとして着用の3通りの着こなしが可能。



【色柄・サイズ】

グレー・Mサイズ

胸囲88-96センチ

身長165-175センチ

袖丈61

肩幅48

商品番号7270H204-51

ブランドREGAL



色ネイビー系

柄無地

仕様スタンドカラー

総裏

袖付けパワーネット

フライフロント

(Wファスナー・スナップボタン)

あったかポケット

マルチポケット

取り外しライナー

インフード

機能撥水加工

防風透湿

ストレッチ

アクティブムーブ

静電気プロテクト

調温調湿

CONTROLα

素材表地

ポリエステル:100%

(裏面 ポリウレタンコーティング加工)

裏地

胴裏

ポリエステル:100%

袖裏

ポリエステル:100%

ライナー表側

ポリエステル:100%

ライナー裏側

ポリエステル:100%

ライナー中綿

ポリエステル:100%



☆要確認事項！m(_ _)m



1.配送

極力コンパクトで発送致します。

【配送でき一番安価な大きさになります。】

梱包種類、大きさ変更はできかねます。



2.商品について

商品状態は、個人主観によるものです。ご購入者様の主観と異なる可能性がございます。ご不明な点はコメントにてご確認お願いします。



3.新品、未使用品について。

性質は個人出品中古品です。新品未使用品として出品のものでも、付属品の欠品等はございます。ご了承ください。



4.商品返品。

商品自体の著しい不良、重大な過失以外で返品はご遠慮くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ リーガルCONTROLα

スタンダードコート衣服内環境整えるグレーM新品未使用