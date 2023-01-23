『OVY Water-repellent Recycle Down Jacket【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 01時 42分に出品され04月07日 01時 42分に終了予定です。即決価格は60,000円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【状態】

極短時間着用の美品になります。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュな黒のダウンジャケット。どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【機能性】

ダウン素材を使用しており、保温性に優れています。寒い季節でも快適に過ごせる一着です。



【ブランド】

OVYのロゴが内側にあり、品質の高いファッションアイテムであることを示しています。



- 色: 黒

-サイズ:M

- 素材: ダウンジャケット

- ブランド: OVY



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ OVY

Water-repellent

Recycle

Down

Jacket