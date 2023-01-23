『Columbia オリーブグリーン ジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから05月11日 22時 21分に出品され05月11日 22時 21分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在863件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高い保温性】

ファー取り外し可能

洗濯可能

ファー一部焦げあり

このColumbiaのジャケットは、ダウン素材を使用しており、寒い季節でも優れた保温性を提供します。



【機能的なデザイン】

ファー付きフードは、風や寒さからしっかりと守り、アウトドア活動に最適です。



【スタイリッシュな外観】

オリーブグリーンの色合いは、自然の中でも目立たず、様々なコーディネートに合わせやすいです。



- ブランド: Columbia

- 色: オリーブグリーン

- フード: ファー付きフード

- ロゴ: Columbiaロゴ

- 素材: ダウン素材

- 製造会社: Columbia Sportswear Company



ご覧いただきありがとうございます。

着丈64

身幅54 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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オリーブグリーン

ジャケット