『【韓国限定】ノースフェイス•ホワイトレーベル レンジャージャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 09時 43分に出品され03月27日 09時 43分に終了予定です。即決価格は17,340円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】THE NORTH FACE



【状態】新品未使用タグ付き



【サイズ】L



【カラー】ベージュ、ブラック



【定価】4万8,000円(19%オフ時)



【購入場所】THE NORTH FACE明洞(韓国)



【商品説明】

フロントはボタンとファスナーの2重構造で防風性、保温性に優れております。

フードは首元まで覆う仕様でドローコードで調整可能。

袖口はベルクロ仕様で絞ることで風の侵入を防ぐことが可能です。

ポケットも多く、右胸のDカンには鍵やキーホルダーをつけられます。

裾はドローコードでシルエットを変えてスタイリングに合わせることも可能。

アウトドアブランドらしいこだわりの詰まったファッション製も機能性も高いハイネックブルゾンです。



#ミリタリーマウンテンパーカー

#マウンテンライトジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【韓国限定】ノースフェイス•ホワイトレーベル レンジャージャケット