『大輪政彦サマ専用。専用。サントリー ボスジャン レザーダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 20時 23分に出品され04月20日 20時 23分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サントリー BOSSジャン ボスジャン

レザージャケット

ダウンジャケット

革ジャン

10周年記念モデル

Lサイズ表記



素人採寸なので、誤差はご容赦ください。

着丈 約71センチ

肩幅 約55センチ

身幅 約60センチ

袖丈 約56センチ



左腕部分と背中下部分に小さなポチ（画像11、12）がありますが、目立ったモノではなく、他はコンディションが良いと思います（私感ですが）ので、

「目立った傷や汚れなし」と区分しました。



古着として御理解の上、御購入くださいませ。

宜しくお願い致します。

（管理N） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 大輪政彦サマ専用。専用。サントリー



ボスジャン レザーダウンジャケット